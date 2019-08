17-Jährige aus Kreuth: Todesursache vermutlich Sturz

Im Fall der toten Jugendlichen aus Kreuth im Landkreis Miesbach gehen die Ermittler von einem Sturz als Todesursache aus. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd dem BR sagte, wird die Leiche am Nachmittag obduziert. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge deutet alles auf einen tragischen Unfall hin. Ein Gewaltverbrechen oder einen Suizid schließt die Polizei nach wie vor aus.

Kurz vorm Ziel aus dem Taxi gestiegen

Die 17-Jährige hatte am Samstagabend in Rottach-Egern am Tegernsee ein Fest besucht. Gegen 2.00 Uhr nahm sie zusammen mit Freundinnen ein Taxi nach Hause. Kurz vor der Ankunft im Kreuther Ortsteil Scharling war sie zur Überraschung ihrer Freundinnen aus dem Taxi gestiegen und verschwunden.

Suche mit Hubschrauber, Hunden und Reitern

Die besorgten Freundinnen und Familienangehörige suchten vergeblich nach ihr. Am Morgen informierte die Familie die Polizei. Diese suchte mit Hunden, einer Reitergruppe und vom Hubschrauber aus nach dem Mädchen. Gegen Mittag dann wurde ihre Leiche in einem Bach in der Nähe ihres Wohnhauses gefunden.

Warum das Mädchen aus dem Taxi stieg, kann die Polizei derzeit nicht sagen. Auch das sei Teil der Ermittlungen, so die Sprecherin – "allerdings zweitrangig".