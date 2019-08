17-Jährige aus Kreuth nach Sturz in Bach ertrunken

Die 17-jährige, die nach einem Waldfest nahe ihrem Zuhause in Kreuth (Lkr. Miesbach) tot aufgefunden wurde, ist laut Obduktionsbericht ertrunken. Das hat das Polizeipräsidium Oberbayern Süd bekanntgegeben.

Demnach war die Jugendliche wohl gestürzt und in ein Bachbett gefallen. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es weiterhin nicht, hieß es.

17-Jährige kam nach Dorffest-Besuch nicht daheim an

Das Mädchen war am Samstagabend in Rottach-Egern am Tegernsee auf einem Fest gewesen und in der Nacht mit einem Taxi nach Hause nach Kreuth-Scharling gefahren. Kurz vor dem Ziel verließ sie plötzlich das Auto und kehrte nicht zurück.

Warum sie ausstieg und wie es dann zu dem Sturz in den Bach kam, ist unklar.

Ein tragischer Unglücksfall

Familienangehörige und Einsatzkräfte hatten stundenlang nach ihr gesucht. Am Sonntagmittag wurde die Leiche in der Nähe von Kreuth in einem Bachbett gefunden.

Ein Gewaltverbrechen oder einen Selbstmord hatte die Polizei am Sonntag bereits ausgeschlossen. Alles deute auf einen tragischen Unglücksfall hin, hieß es.