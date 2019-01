11.01.2019, 13:46 Uhr

17-Jährige aus Kleinwallstadt vermisst

Die 17 Jahre alte Nancy Leinweber aus Kleinwallstadt (Lkr. Miltenberg) wird seit gestern vermisst. Die Jugendliche verließ am Donnerstag zur Mittagspause ihre Praktikumsstelle in der Hauptstraße und kehrte nicht wieder zurück, so die Polizei.