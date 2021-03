17-Jährige aus Gräfelfing vermisst

Laura hatte am Montagnachmittag die elterliche Wohnung verlassen, um einkaufen zu gehen – seitdem fehlt von der Jugendlichen jede Spur.

Auffallend: Lange dunkle Haare

Laura spricht deutsch und rumänisch, ist etwa 1.55 Meter groß, schlank und hat lange schwarze Haare. Als sie verschwand, trug sie eine schwarze Jacke, enganliegende blaue Jeans und schwarze Schuhe mit weißen Sohlen.

Wo befindet sich die 17-Jährige jetzt?

Laut Polizei hat Laura Anlaufstellen in Nürnberg und in Lauf an der Pegnitz. Deshalb werden auch dort Zeugen gesucht, die Angaben zum Aufenthaltsort der Jugendlichen machen können. Hinweise nimmt die Polizei in München oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.