17.500 Liter Wasser: Dreister Wasserzapfer in Leinach

40 Cent – So viel kosten 500 Liter Wasser an der öffentlichen Wasserzapfstelle in Leinach im Landkreis Würzburg. Einwohner der Gemeinde Leinach sowie Besitzer eines Wochenendhauses im Leinacher Ferienwohngebiet können hier kostengünstig Wasser abholen. Das Angebot dient vor allem der Bewässerung von kleineren Obstbaubeständen, Nutzpflanzen oder Privatgärten. Hierfür sind Abnahmemengen zwischen 500 und dreitausend Liter an der Tagesordnung. Ein Nutzer hat es nun aber übertrieben.

17,5 Kubikmeter Wasser abgezapft

Der besagte Bürger habe wohl eine Firma beauftragt, die mit einem Tanklastfahrzeug zur Zapfstelle gekommen war, berichtet Bürgermeister Arno Mager (Unabhängige Bürger Leinach – UBL). Bei ihm waren nach dem Vorfall mehrere Beschwerden eingegangen.

17,5 Kubikmeter also 17.500 Liter Wasser habe der Fahrer gezapft – und musste den Zapfvorgang dafür ganze 35 Mal starten. Andere Anstehende mussten rund zwei Stunden warten – oder gingen ganz leer aus, denn die täglich zur Verfügung stehende Wassermenge ist begrenzt: 40 Kubikmeter fasst das Brunnenbecken. Der dreiste Abholer hat dieses allein fast zur Hälfte geleert.

Bürgermeister: "Unsolidarisch, nicht ungesetzlich"

Konsequenzen braucht der Nutzer jedoch nicht zu fürchten: Die individuelle Abnahmemenge ist nicht begrenzt. Mager betont, das Verhalten war unsolidarisch, jedoch nicht ungesetzlich. Das Abnahmesystem läuft über einen Chip, der im Rathaus erworben werden kann. Diesen kann man an der Zapfstelle vorhalten um gegen 40 Cent 500 Liter zu erhalten – gegebenenfalls auch öfter. Technisch sei das momentan nicht anders lösbar, so der Bürgermeister.

Angebot für die Bürger

Leinach betreibt die Zapfstelle seit über 20 Jahren. Damals wurde die Gemeinde an das Fernwassernetz angeschlossen und konnte die aufgelassene alte Trinkwassergewinnungsanlage fortan nutzen, um Brauchwasser abzugeben. Die Eigengewinnung von Trinkwasser war wegen zu hoher Nitratwerte eingestellt worden. Das derzeit abgepumpte Wasser könnte aber durchaus erneut Trinkwasserqualität haben, so Bürgermeister Mager, getestet würde dies aber nicht.

Die Zapfanlage dient dabei als Angebot für die Bürger, nur wenige Gemeinden weisen eine solche Vorkehrung auf.

Franken leidet unter Trockenheit

Das Thema Bewässerung hat derzeit zunehmende Brisanz, da der bisherige Sommer erneut zu trocken war. Laut BR-Wetterexperten Sachweh seien bisher nur 60 Prozent des gewöhnlichen Niederschlags gefallen. Führende Klimatologen warnen davor, dass die Lage sich in den kommenden Jahren eher noch verschlimmern wird.

Franken und insbesondere die Region Würzburg gehören dabei erneut zu den trockensten Gegenden im Freistaat.

Solidarität durch Wasserknappheit in Gefahr

Das Beispiel Leinach könnte nun zeigen, was auf Gemeinden zukommt, wenn die Wasservorräte weiterhin verknappen. Viele Bürger zeigten sich solidarisch, betont Leinacher Bürgermeister Mager, doch immer wieder würden Angebote auch ausgenutzt – im großen Stil, wie bei dem Tanklastfahrzeug, noch öfter aber im Kleinen. So parkten manche Bürger beispielsweise ihre Fahrzeuge lange vor Öffnung der Abnahmestelle unter dem Zapfhahn, um dann als erstes an der Reihe zu sein. "Diese Sitten, wie man sie aus dem Urlaub kennt, dass die Handtücher schon vor dem Frühstück auf die Liegen gelegt werden – die gibt es bei uns auch", sagt Mager.

Zapfanlage könnte bereits 2024 schließen

Vielleicht könnte es mit dem Angebot jedoch ohnehin bald vorbei sein. Das Wasser für die Zapfanlage bezieht die Kommune nämlich aus der Leinach, deren Wasserstand genau überwacht wird. Derzeit besteht eine Genehmigung für die Entnahme von jährlich 10.000 Kubikmetern Wasser. Im Jahr 2024 läuft diese jedoch aus und muss neu beantragt werden. Arno Mager befürchtet, dass eine erneute Genehmigung wegen der sinkenden Pegelstände dann unwahrscheinlich ist.

Preiserhöhung auf 60 Cent pro 500 Liter

Im kommenden Jahr wird zunächst der Preis um 20 Cent angepasst, das wurde nun im Leinacher Gemeinderat beschlossen. Dreiste Abholer dürfte das aber kaum abhalten, so Mager. Bei der Anpassung gehe es vielmehr um die Deckung der laufenden Kosten. "Rücklagen für eine Erneuerung der Pumpe oder Reparaturen am Becken konnten mit dem bisherigen Preis nicht gebildet werden", erklärt der Bürgermeister. Die Änderung tritt ab dem 01. April 2023 in Kraft.