16 Tage Wiesn-Gaudi: Rosenheimer Herbstfest gestartet

Wermutstropfen zum Auftakt des Rosenheimer Herbstfestes: Nach dem Festeinzug der Wirte, Bedienungen, Musikkapellen und Schausteller zapfte Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer am Samstagmittag zum letzten Mal an. Die CSU-Politikerin tritt nach knapp 18 Jahren Amtszeit bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr aus Altersgründen nicht mehr an.

Stets so um die eine Million Besucher

Rund eine Million Besucher werden bis zum 15. September wieder auf der Loretowiese am Rande der Innenstadt erwartet. Sie freuen sich auf eine gemütliche und familienfreundliche Wiesn wie im Vorjahr. Jeweils am Mittwoch ist Familientag mit ermäßigten Preisen bis 18 Uhr.

Premiere: Unterschiedlicher Preis für die Maß

Erstmals bieten die beiden einheimischen Brauereien ihr Festmärzen mit unterschiedlichen Preisen an. In der Festhalle vom Auerbräu kostet die Maß Bier 8,90 Euro, im Flötzinger-Festzelt 9,20 Euro. Dieses Zelt mit seinen etwa 8.500 Plätzen gilt als das größte frei aufbaubare Festzelt in Deutschland.

Knapp 70 Schausteller sind beim Herbstfest vertreten. Ein Riesenrad ist das weithin sichtbare Wahrzeichen der Wiesn. Kulinarisch ist für jeden Geschmack etwas zu finden – sogar Spreewalder Essiggurken, die zum ersten Mal auf der Wiesn zu haben sind. Beliebter Treffpunkt ist der Losverkauf am "Glückshafen"; der Erlös kommt der städtischen Waisenhausstiftung zugute.

Sprengstoffhunde kontrollieren täglich die Wiesnzelte

Die Polizei sorgt mit vielen Kräften in Uniform und in Zivil für die Sicherheit der Festbesucher. Die Wiesnzelte werden täglich von Sprengstoffsuchhunden kontrolliert, Betonsperren schützen die Eingänge auf das Festgelände. Taschen und Rucksäcke werden an den Zugängen stichprobenartig kontrolliert, ein Verbot dafür gibt es aber nicht. Auf dem Festgelände ist eine eigene Wiesnwache der Polizei eingerichtet.

Großes Feuerwerk am 12. September

Im Rahmenprogramm des Herbstfestes wird am Sonntag, 8. September, Erntedank mit einem Gottesdienst und einem Festzug zur Wiesn gefeiert. Am Donnerstag, 12. September, gibt es das traditionelle große Brillant-Feuerwerk zum Start ins letzte Wochenende des Herbstfestes.