16 Millionen Euro für neue OP-Säle in Bad Windsheim

Die Klinik Bad Windsheim erhält vom Freistaat Bayern 16 Millionen Euro für ihren OP-Neubau und will somit die Zukunft der Patientenversorgung sichern. Mit dem Spatenstich am Montag startete das Bauprojekt. Wenn alles wie geplant läuft, kann in zwei Jahren dort schon operiert werden, sagte Chefarzt Dr. Mathias Bender.

Drei neue OP-Säle für Klinik Bad Windsheim

Das ehemalige, in die Jahre gekommene Personalwohnheim machte Platz für den Neubau. In diesem sollen drei hochtechnisierte Operationssäle entstehen. In diesen wird es Tageslicht geben, was sich selbstverständlich anhöre, allerdings nicht sei, erklärt Chefarzt Bender. Allgemein sollen im Neubau bessere Versorgungsmöglichkeiten geschaffen und beispielsweise ein neuer größerer Aufwachraum errichtet werden. Zimmer, die im bestehendem Bau der Klinik frei werden, sollen laut Bender neu genutzt werden. So entstehen zum Beispiel zusätzliche wichtige Büroräume, die es vorher aus Platzmangel nicht gab.

Finanzhilfe enorm wichtig

Ohne die finanzielle Unterstützung des Freistaates wäre ein solcher Neubau nicht möglich, heißt es von Chefarzt Dr. Mathias Bender weiter. Mehrere Millionen Euro trage glücklicherweise auch der Träger, der Landkreis Neustadt Aisch/Bad Windsheim. Denn insgesamt soll das neue Klinik-Gebäude fast 20 Millionen Euro kosten. In seiner Ansprache kurz vor dem Spatenstich betonte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) die hohe Bedeutung wohnortnaher Versorgung für Patientinnen und Patienten. Dafür brauche es neben guten Arbeitskräften auch moderne Technik und gute Arbeitsbedingungen. Eine finanzielle Förderung sei daher wichtig.

Krankenhausfinanzierung erneuern

"Die Krankenhausfinanzierung muss neu gedacht werden", sagte Holetschek. Der Freistaat tue viel, um die bayerischen Krankenhäuser fit für die Zukunft zu machen. 410 Millionen Euro gebe es dabei vom Bund, 180 Millionen vom Freistaat selbst. Die Betriebskosten müssten gleichzeitig aber überarbeitet werden, so der Gesundheitsminister weiter. "Die Pandemie hat uns da schon Hausaufgaben gegeben," so Holetschek. Man müsse nachdenken, inwieweit das aktuell bestehende pauschalisierte Abrechnungssystem bei stationären Krankenhausbehandlungen – genannt DRG-System – weiterhin bestehen kann. Denn demnach werden Pauschalen für Eingriffe berechnet, also nicht die Dauer, wie lange eine Patientin oder ein Patient bleibt. Investitionskosten für Modernisierungsmaßnahmen werden in diesem System überhaupt nicht abgebildet, sagt Chefarzt Dr. Mathias Bender.

Sorge um Krankenhauspersonal

Deutlich Sorgen mache sich Chefarzt Dr. Mathias Bender in Bezug auf Personal. Bereits vor der Pandemie war es zunehmend schwer, Klinikpersonal zu finden. Gerade Ärztinnen und Ärzte wollen nicht aufs Land – ein altbekanntes Problem. Dazu kommen die Herausforderungen der Pandemie, die das Klinikpersonal an ihre Grenzen getrieben hat und noch immer treibt. Meist sei die Arbeit als Intensivpflegerin oder -pfleger eine Berufung, weniger ein Beruf, so Bender. Allerdings sei zu hohe Belastung im Arbeitsalltag nicht mehr für jeden tragbar, auch wenn einem die Arbeit eigentlich gefalle. Was die Personalplanung für den Klinik-Neubau betrifft: Hier wird nicht mit zusätzlichem Personal gerechnet.