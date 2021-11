16 Meter hohe Weißtanne für Augsburgs Christkindlesmarkt

Kurz nach acht in der Früh. Letzter Test der Kettensäge bevor Hermann Rieger vom Forstamt in den Stamm der Weißtanne schneidet. Gleich daneben ein riesiger Kran: „Also der Baum hängt am Kran, ist auf Spannung und in dem Augenblick wenn der Stamm durchtrennt ist, geht der Baum nach oben und hängt freischwebendend am Kran.“

Die Äste dürfen nicht beschädigt werden

Der heikelste Moment ist das Ablegen des Baumes auf dem Tieflader, erklärt Rieger. „Da muss man halt schauen, dass er richtig aufsetzt. Dass die Gurte alle passen, die Äste nicht abbrechen und so weiter. Ein Privathaushalt hat den rund 16 Meter hohen Baum an die Stadt gespendet, damit er in der Adventszeit als Christbaum auf dem Rathausplatz stehen kann.

Passt der Baum auch unter allen Verkehrsampeln durch?

Dann wird geschnitten, und wie geplant schwebt die 16 Meter lange Tanne auf den Tieflader. Sofort klettern die Forstarbeiter in den nun querliegenden Baum. Mit aller Kraft stemmen sie die Äste nach oben. Mit Draht werden sie möglichst nah an den Stamm gebunden, so wie bei dem Netz, in das unsre Christbäume gezwängt werden. Der Baum muss schlank werden, um unter Ampeln und Straßenbahnleitung in durch zu passen. „Wenn da was passiert, ist der Teufel los“, sagt einer der Forstarbeiter. 4,25 Meter ist die Maximalhöhe.

Die Verkehrspolizei kontrolliert die Höhe

Thomas Hackl von der Augsburger Verkehrspolizei muss die Einhaltung der Höhe kontrollieren. Nur einen Zentimeter dürfen die Arbeiter über das Limit kommen. „Das Schlimmste wäre, wenn der Transport irgendwo stecken bleibt und dann nicht mehr weiter kommt“, sagt Polizist Hackl. „Das würde einen langen Stau in der Stadt geben.“ Dann wird gemessen. 4,21 Meter sind es. Das passt. Polizist Hackl ist zufrieden. Und abgesehen von einem abgebrochenen Ast auch die Forstarbeiter. Nur eine Anwohnerin, die am Straßenrand steht, sieht nicht ganz so glücklich aus.

Die Augsburger freuen sich über einen schönen Christbaum

„Den Baum kenne ich jetzt schon seit 50 Jahren“, sagt die Frau. „Und jetzt liegt er da auf dem Tieflader. Ich liebe halt die Bäume. Aber man weiß ja nicht, ob nicht auch ein Sturm ihn umgeworfen hätte. Und so ist jetzt gut aufgehoben. Jetzt haben alle was zuvor.“ Die Augsburgerinnen und Augsburger, sagt die Anwohnerin, können sich jedenfalls freuen. „Es ist ein wirklich schöner Baum.“