16-Jähriger von Güterzug angefahren und getötet

Bei Essenbach in Niederbayern hat ein Güterzug auf der Strecke Landshut-Regensburg einen 16 Jahre alten Fußgänger erfasst und tödlich verletzt.

Vergebliche Warnung des Lokführers

Nach Angaben der Polizei hatte der Jugendliche gegen Mitternacht versucht, beide Gleise der Bahnstrecke auf Höhe des Essenbacher Ortsteils Mirskofen zu überqueren, als der Güterzug kam. Der 63 Jahre alter Lokführer gab noch ein Warnsignal ab, konnte aber den Unfall nicht mehr verhindern. Der 16-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Ermittler sind vor Ort

Die Bahnstrecke war zwischen Landshut und Neufahrn in Niederbayern für mehrere Stunden gesperrt. Die Kripo Landshut nahm Ermittlungen auf. Am Samstagvormittag waren erneut Beamte am Unfallort. Vor allem sollen die genauen Umstände des Unfalls geklärt werden, so zum Beispiel die Frage, woher der Jugendliche kam. Die Ermittler gehen aber derzeit von einem Unglücksfall aus.