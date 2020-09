16-Jähriger schwebt nach Sturz in die Pegnitz in Lebensgefahr

Ein 16-Jähriger ist am Dienstagnachmittag auf Höhe der Insel Schütt in Nürnberg in die Pegnitz gestürzt. Der Jugendliche schwebt seitdem in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk auf Nachfrage.

Polizistin steigt in Pegnitz

Ein Zeuge berichtete der Polizei am Dienstag, dass eine Person in der Pegnitz treibe. Eine Polizeistreife war schnell vor Ort, eine Polizistin stieg in der Nähe des Wehrs in der Fischergasse über eine Leiter in den Fluss. Sie konnte den 16-Jährigen an Land bringen, wo die Rettungskräfte sofort Reanimationsmaßnahmen einleiteten.

Zustand des Jugendlichen weiter kritisch

Der Jugendliche wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand ist laut des Polizeisprechers nach wie vor kritisch. Warum der 16-Jährige in den Fluss gestürzt war, ist noch nicht eindeutig geklärt. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Der Kriminaldauerdienst habe die Ermittlungen aufgenommen.