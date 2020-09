16-Jähriger nach Sturz in Nürnberger Pegnitz gestorben

Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der 16-Jährige in der Nürnberger Innenstadt in die Pegnitz. Nach der Bergung wurde der Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand war von Anfang an kritisch. Nun ist der 16-Jährige verstorben. Warum er in den Fluss gestürzt war, ist noch nicht eindeutig geklärt.

Polizei geht von Unfall aus

Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus, Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es laut Polizei nicht. Dennoch wird weiter ermittelt, da auch noch nicht bekannt sei, wo genau der Jugendliche in den Fluss stürzte, sagte Polizeisprecher Marc Siegl dem BR auf Anfrage.

Beamtin zog Jugendlichen aus dem Fluss

Ein Zeuge alarmierte in der vergangenen Woche die Polizei, dass eine Person in der Pegnitz treibe. Eine Polizeistreife war schnell vor Ort, eine Polizistin stieg in der Nähe des Wehrs in der Fischergasse über eine Leiter in den Fluss. Sie konnte den 16-Jährigen an Land ziehen, wo er vom Rettungsdienst reanimiert wurde und ins Krankenhaus eingeliefert wurde.