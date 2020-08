16-Jähriger bedroht, erpresst und geschlagen: Kripo ermittelt

Ein 16-Jähriger aus Eggenfelden (Lkr. Rottal-Inn) ist am Mittwochabend genötigt worden, in ein fremdes Auto zu steigen, und auch bedroht und geschlagen worden. Das teilte das Polizeipräsidium mit. Der Vorfall hat sich demnach bereits am Mittwoch ereignet.

Von vier Personen in Audi bedroht

Laut Polizei hielt sich der 16-Jährige gegen 23 Uhr am Kirchplatz in Eggenfelden in einem Auto auf. Vier Personen sollen sich dann in einem silbernen Audi genähert haben und forderten von dem16-Jährigen Bargeld. Mit diversen Drohungen brachten sie den Teenager dann dazu, auszusteigen und in den silbernen Audi einzusteigen.

Zwischenzeitlich soll er auch auf dem Boden gelegen haben, geschlagen und mit Tritten traktiert worden sein. Nachdem der 16-Jährige in den Audi eingestiegen war, fuhren die Täter zu ihm nach Hause.

Kriminalpolizei Passau ermittelt

Die Kriminalpolizei Passau hat den Fall übernommen und ermittelt nun wegen Erpressung, Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung. Bisher ist der Polizei lediglich ein Tatverdächtiger bekannt - ein ebenfalls 16-Jähriger aus Eggenfelden. Die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt, die Ermittler gehen aber von einer Beziehungstat aus. Da sich die Taten über eine längere Zeit in der Öffentlichkeit abgespielt haben, erhofft sich die Kriminalpolizei Passau Hinweise von möglichen Zeugen: 0851/9511-0.