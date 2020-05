16-Jähriger aus Eschlkam wird vermisst

Seit Mittwoch (13. Mai 2020) wird der 16-jährige Sandro S. aus Eschlkam vermisst. Weil die bisherigen Suchaktionen mit Polizeihubschraubern, Multicoptern (Drohnen) und mehreren Suchhundestaffeln erfolglos blieben, bittet die Polizei jetzt die Öffentlichkeit um Hilfe. Der 16-Jährige könnte sich wegen einer möglichen Erkrankung in einer lebensbedrohlichen Situation befinden, teilte die Polizei mit.

Vermisster wohl schon in Tschechien?

Der Vermisste habe wohl in der Nacht oder den frühen Morgenstunden sein Elternhaus verlassen. Zuletzt wurde er am Mittwoch gegen 5 Uhr von einem Zeugen im Bereich Kleinaign in Richtung Drachensee beziehungsweise im Ortsteil Daberg/Gaishof gesehen. Es könnte sein, dass der Vermisste sich inzwischen in Tschechien befindet, so die Polizei. Die dortigen Behörden seien entsprechend eingebunden. Die suche wird heute fortgesetzt.

Beschreibung des Vermissten

Sandro S. wird wie folgt beschrieben: 190 cm groß, rund 70 Kilo schwer, schlanke Figur, kurze braune Haare. Er soll eine dunkle Jeans, ein schwarzes T-Shirt, Turnschuhe und eine schwarze Adidas-Trainingsjacke mit goldenem Reißverschluss tragen.