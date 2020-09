16-Jährige will SPD-Vorsitzende im Ostallgäu werden

"Nach den enttäuschenden Kommunalwahlen 2020 muss die SPD jünger werden und näher ran an die Menschen" – das findet Michelle Derbach. Deshalb tritt die Gymnasiastin aus Vils im grenznahen Tirol bei der Wahl im SPD-Unterbezirk Ostallgäu gegen die Amtsinhaberin und Vorsitzende Ilona Deckwerth an.

Frühe Karriere bei der SPD

Mit 14 Jahren ist Michelle Derbach in die SPD in Füssen eingetreten, mit 15 war sie bereits Juso-Vorsitzende im Ostallgäu. Jetzt will sie an die Spitze der SPD in dem Unterbezirk, und das, weil sie etwas in der Ostallgäuer SPD bewegen will, sagt die Gymnasiastin.

Rechtlich steht einer Wahl nichts im Weg

Rechtlich ist das möglich: Mit 16 Jahren hat Michelle Derbach in der Partei das aktive und das passive Wahlrecht und könnte damit auch zur Vorsitzenden gewählt werden. Weil sie aber noch nicht volljährig ist und damit auch nur bedingt geschäftsfähig, müssten die Eltern bei allen Entscheidungen - vor allem beim Abschluss von Verträgen - stark mit eingebunden werden.

Noch keinen Führerschein

Und für die 16-Jährige gibt es noch ein kleines Problem, wenn sie als Vorsitzende Termine im ganzen Landkreis wahrnehmen müsste. Solange sie noch kein eigenes Auto fahren darf, müsste der Vater die Jugendliche zu den Terminen bringen.

Ehrgeizige Ziele

An Selbstbewusstsein mangelt es der gebürtigen Berlinerin, die mit ihrer Familie seit neun Jahren in Vils im grenznahen Tirol lebt und deren Uropa und Opa schon in der SPD aktiv waren, nicht. Entsprechend groß sind auch ihre politischen Ziele: Irgendwann will sie Bundeskanzlerin werden. Da könne man viel mehr bewegen, sagt sie.

Ilona Deckwerth rechnet mit Wiederwahl

Die derzeitige Vorsitzende der Ostallgäuer SPD, Ilona Deckwerth, sieht die Kandidatur der 16-Jährigen recht gelassen. Ihre Hoffnung sei groß, sagt die Kommunalpolitikerin, dass sie nach 17 Jahren an der Spitze der Ostallgäuer SPD auch wiedergewählt werde.