16-Jährige unterliegt bei Wahl um SPD-Vorsitz im Ostallgäu

Ilona Deckwerth bleibt Vorsitzende der SPD im Ostallgäu. Ihre erst 16 Jahre alte Herausfordererin Michelle Derbach unterlag auf dem Unterbezirksparteitag am Samstag in Schwangau klar mit fünf zu 28 Stimmen. Die Gymnasiastin war nach den Kommunalwahlen mit dem Ziel angetreten, die SPD jünger zu machen und näher an die Menschen zu bringen.

Dreifache Niederlage bei SPD-Wahlen in Ostallgäu

"Ich habe heute drei schallenden Ohrfeigen vom UB Ostallgäu/Kaufbeuren erhalten", schreibt Derbach auf ihrer Facebookseite. Neben der Wahl um den Vorsitz unterlag sie auch in der Abstimmung um die drei Stellvertreterposten und in der um die zehn Beisitzer. Die Schülerin war bereits mit 14 Jahren in die SPD in Füssen eingetreten, mit 15 wurde sie Juso-Vorsitzende im Ostallgäu. "Aufgrund dieser klaren Niederlagen muss ich über meine Zukunft in der SPD neu nachdenken“, schreibt Derbach in ihrem Post.

Wahl wäre rechtlich möglich

Mit 16 Jahren haben Parteimitglieder das aktive und das passive Wahlrecht und können somit auch in Ämter gewählt werden. Wer noch nicht volljährig ist, ist allerdings auch nur bedingt geschäftsfähig, daher müssten die Eltern bei allen Entscheidungen - vor allem beim Abschluss von Verträgen - stark mit eingebunden werden.