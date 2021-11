16-Jährige im Allgäu erstochen - Verdächtige in U-Haft

Weil sie eine 16-Jährige erstochen haben sollen, sitzen eine 15-jährige Jugendliche und ein 25-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Wegen des dringenden Verdachts "des heimtückischen Mordes" habe eine Haftrichterin am Amtsgericht Memmingen dies am Dienstag angeordnet, teilte die Polizei mit.

Mehrere Stichverletzungen am Oberkörper

Die beiden Tatverdächtigen waren am Montag festgenommen worden, nachdem die Leiche des Mädchens in der Nähe des Memminger Flughafens gefunden worden war. Eine rechtsmedizinische Untersuchung habe nun ergeben, dass der 16-Jährigen mehrere Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt worden waren und sie daran starb, so die Polizei. Laut den Beamten wurden im Zusammenhang mit der Festnahme des 25-Jährigen auch zwei Messer gefunden, die als Tatwaffen in Frage kommen könnten.

Polizei: Verdächtigen kannten Opfer

Die beiden Verdächtigen hätten das Opfer gekannt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Details wollte er "aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen" nicht nennen. Auch zum Tathergang und einem möglichen Motiv für die Gewalttat machte die Polizei unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine Angaben.

Ebenso lehnte die Polizei genaue Aussagen, aus welchem Grund der 25-Jährige bereits im Vorfeld des Verbrechens polizeilich bekannt war, derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen ab. Allerdings, sagt ein Polizeisprecher, "nicht wegen ähnlicher Delikte".

Verdächtige offenbar wenig kooperativ

Die Tatverdächtigen haben sich bei der Anhörung vor der Ermittlungsrichterin nach Aussage der Polizei wenig kooperativ gezeigt. Die beiden hätten keinerlei Angaben zur Sache gemacht, so die Polizei im Gespräch mit dem BR.

Zur Frage, inwieweit Alkohol und Drogen eine Rolle gespielt haben könnten, macht die Polizei derzeit keine weiteren Angaben. Man müsse auf die Auswertung der Untersuchungen warten, noch lägen nicht alle toxikologischen Ergebnisse des Opfers sowie keine Blutergebnisse der beiden Tatverdächtigen vor. Laut Polizei sei hier in den kommenden Tagen mit einem Ergebnis zu rechnen.

Polizei: Fundort wohl auch Tatort

Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Ermittlungsgruppe zudem davon aus, dass es sich beim Fundort auch um den Tatort handelt. Relevant ist das auch vor dem Hintergrund, dass das Gelände des Flughafens in weiten Teilen videoüberwacht wird. Deshalb sei auch die Auswertung möglicher Videoaufnahmen jetzt Aufgabe der kommenden Tage, sagt ein Polizeisprecher.

Die Polizei setze alles daran, "das Verbrechen rasch und vor allem vollständig aufzuklären".

Leiche in der Nähe des Memminger Flughafens entdeckt

Die Eltern des Mädchens hatten sich am Montagmorgen bei der Polizei gemeldet, weil ihre Tochter seit Sonntagabend nicht mehr zu erreichen war. Wenig später wurde die Leiche der Jugendlichen südlich des Memminger Flughafens gefunden.