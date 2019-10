16-Jährige aus Thalmassing wird vermisst

Seit Mittwoch (25.09.) wird die 16-jährige Mia Eichberg vermisst. Das hat das Polizeipräsidium Oberpfalz mitgeteilt. Das Mädchen sollte an diesem Tag in eine Mädchenwohngruppe in Thalmassing zurückkehren.

Betreuer meldet 16-Jährige als vermisst

Als sie dort bis zum Abend immer noch nicht eingetroffen war, meldete ein Betreuer sie bei der Polizei als vermisst. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich die 16-Jährige oft im Stadtgebiet Regensburg und hier insbesondere in und um den Bahnhof auf. Sie könnte sich aber auch im Landkreis Regensburg oder im Raum Ingolstadt aufhalten. Die Polizeiinspektion Neutraubling nimmt rund um die Uhr Hinweise unter der Rufnummer 09401/93020 entgegen.

Beschreibung der Vermissten

Mia Eichberg ist etwa 160 Zentimeter groß und von normaler Statur. Zuletzt war sie dunkel bekleidet und trägt eine Brille.