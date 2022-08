16-Jährige aus Straubing vermisst

Die Polizei sucht nach einem 16-jährigen Mädchen aus Straubing. Valerie Baitz hat am vergangenen Donnerstag (11.08.) die Wohnung ihrer Mutter in Essing im Landkreis Kelheim verlassen und ist bisher nicht in ihrer Jugendwohngruppe in Straubing angekommen.

Polizei hofft auf Hinweise

Trotz intensiver Suchmaßnahmen wurde Valerie bisher nicht gefunden. Die Polizei beschreibt sie als etwa 163 cm groß und schlank. Sie hat lange, schwarze Haare. Beim Verlassen der Wohnung ihrer Mutter war sie mit einer grauen Jogginghose, einem beigen Langarm-Pullover und weißen Nike-Turnschuhen bekleidet. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.