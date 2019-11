152 Schulen für Umweltschutz ausgezeichnet

Am Montag (25.11.19) werden in Eggolsheim 152 Schulen aus Franken als "Umweltschule in Europa" ausgezeichnet. Damit werden die Schulen vom Umweltministerium für umweltbewusste und nachhaltige Projekte geehrt.

Projekte zum Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Die Auszeichnung "Umweltschule in Europa" erhalten Schulen, die innerhalb eines Jahres zwei Projekte zu Themen wie biologische Vielfalt, Klimaschutz oder Nachhaltigkeit durchführen.

Von Nisthilfen bis zum eigenen Honig

In diesem Jahr haben die Schüler unter anderem eine insektenfreundliche Blumenwiese angesät, Bäume auf dem Schulareal gepflanzt, Nisthilfen für Vögel gebaut und eigenen Honig erzeugt.