1.500 Deutsche Schäferhunde konkurrieren im Nürnberger Stadion

Wer ist der oder die Schönste im ganzen Land? Das ist eine der wichtigen Fragen, die am Wochenende im Nürnberger Max-Morlock-Stadion geklärt werden. Aber nicht nur das. Denn die über 1.500 Deutschen Schäferhunde, die am Wochenende dort zur Bundessiegerzuchtschau zusammenkommen, müssen noch einiges mehr drauf haben. Neben Aussehen und Körperbau wird auch die Ausstrahlung und Vitalität der Tiere bewertet.

Bis zum Sonntag werden die Champions in zahlreichen Wettbewerben gekürt. Teilnehmer aus rund 50 Ländern mit mehr als 1.500 Deutschen Schäferhunden treten zur Bundessiegerzuchtschau an. Sie ist damit die größte Schau dieser Art. Mit dabei sind Züchter und Hundebesitzer mit mehr als 1.500 Schäferhunden in den unterschiedlichsten Alters- und Fellklassen.

Zuschauer im Stadion willkommen

Am Freitag (22.09.2022) werden die Hunde auf ihre Rassestandards hin überprüft. Dabei geht es unter anderem um ihre Größe, ihr Haarkleid, ihre Fellbeschaffenheit und ihre Augenfarbe. Am Samstag müssen sich Tiere und Besitzer dann darin beweisen, wie sich die Schäferhunde an der Leine bewegen und auf Kommandos reagieren.

Die Jury wird am Sonntag die Sieger ehren. Bei dieser Veranstaltung, die vor allem für Schäferhund-Züchter interessant ist, sind auch Zuschauer willkommen.