150 winzige Geschirre im Coburger Puppenmuseum

Wegen Corona blieben die Türen des Coburger Puppenmuseums für Wochen geschlossen - trotzdem waren die Mitarbeiter des Hauses in dieser Zeit fleißig. Unter anderem haben sie die Zeit genutzt, um die Bestände zu inventarisieren, das heißt Neuzugänge und andere Objekte zu fotografieren, katalogisieren und eventuell auch vorzubereiten für eine Einlagerung im Museum. Bevor sie ins Depot wandern, sind viele Gegenstände und Puppen nun noch einmal öffentlich zu sehen - in der Sonderausstellung "Schau: Sammlung".

Hunderte Tässchen und Tellerchen

Darunter ist auch eine echte Rarität - eine Sammlung von 150 Miniatur-Geschirren. Sie stammen von einer Sammlerin aus Oberfranken, die dem Coburger Puppenmuseum ihren umfangreichen Bestand an winzigen Tässchen, Tellerchen und Kännchen vermacht hat. "Wir hatten die Information, dass es insgesamt 50 Miniatur-Geschirre sind", erinnert sich Museumspädagogin Birgit Lang. Als ihre Kolleginnen die Kartons dann nach und nach sichteten, stellte sich allerdings heraus, dass es mal eben 100 Geschirre mehr waren. Sie stammen aus den Jahren 1900 bis 1960. "Eine fast lückenlose Sammlung an Formen und Dekoren", so Lang.

Museum nimmt noch ausgewählte Puppen an

Der Bedarf an Puppengeschirr sei damit erst einmal gedeckt. Auch sonst nimmt das Coburger Museum nur noch bedingt Stücke an, die Privatleute anbieten, denn mit seinen mehr als 5.000 Puppen ist das Haus bereits gut ausgestattet. Nach wie vor willkommen sind aber ausgewählte Celluloid-Puppen sowie Puppen, die in Rödental im Landkreis Coburg gefertigt wurden. Auch an Spielzeug und Puppen aus den 1960er bis 1990er Jahren ist das Museum unter Umständen interessiert. Wer ein Objekt anbieten möchte, kann Anfragen mit Bild an die Mailadresse puppenmuseum@coburg.de richten.