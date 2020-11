150 Meter abgerutscht: Mountainbiker stürzt tödlich am Grasköpfl

Ein Mountainbiker aus München ist am Samstag am Grasköpfl im Scharfreitergebiet tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war der 54-Jährige mit vier anderen Bikern von der Grammersbergalm in Richtung Moosenalm unterwegs.

Bergung heute geplant

Er fuhr an erster Stelle auf dem Trail. In einem knapp am Bergkamm verlaufenden Teilstück stürzte er und fiel rund 150 bis 200 Meter in das steile Gelände. Für den Münchner kam jede Hilfe zu spät. Aufgrund des steilen, absturzgefährdeten Geländes und der fortgeschrittenen Tageszeit mit einbrechender Dunkelheit konnte er am Samstag nicht mehr geborgen werden. Die Bergung ist für heute geplant.