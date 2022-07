150 Jahre: "Zwiesel Kristallglas" feiert Jubiläum

Seit 150 Jahren gibt es die Glashütte in Zwiesel im Landkreis Regen. Sie wurde 1872 von dem Händler und Unternehmer Anton Müller gegründet, als sogenannte Tafelglashütte. Das heißt, man stellte Butzenscheiben und Fensterglas her – damals noch in Form großer Zylinder, die man im heißen Zustand auseinanderschnitt und glatt bog, erzählt die Zwieseler Heimatforscherin Marita Haller. Müller verkaufte die Glashütte später weiter. 1927 stiegen die Glaswerke Schott ein – berühmt für ihr Jenaer Glas.

Anfänge in den 60er-Jahren

Schott begann schon in den sechziger Jahren und parallel zur traditionellen Mundglas-Herstellung, Trinkgläser vollautomatisch zu produzieren. Technisch galt Maschinenglas damals als Revolution in der Branche. Lange glaubte man, Glas könne nur von Hand hergestellt werden. Außerdem verbannte Schott das Blei aus dem Kristallglas. Die Firma Schott Zwiesel beschäftigte in den Spitzenzeiten zwischen 1.500 und 2.000 Menschen.

Glaskrise: Schließung der Glashütte drohte

Was einst als Revolution galt, wurde zum Fluch: Maschinell hergestellte Gläser konnten immer billiger produziert werden, wurden Massenware. Die Produktion wanderte in Billiglohnländer. Auch in Zwiesel wurde immer mehr Personal abgebaut.

2001 entschied der Schott-Konzern in Mainz, sich ganz von der Trinkglasfertigung zu verabschieden. Schott wollte sich auf die Herstellung von Spezial- und Industrieglas konzentrieren, vom Ceran-Kochfeld bis zu Glasfläschchen für Impfstoffe. Das hätte das endgültige Aus für die Glashütte in Zwiesel bedeutet - ein Schock für die traditionelle Glasregion Bayerischer Wald.

Zwei Manager kaufen kurzentschlossen die Glashütte

In Form eines sogenannten Management-Buy-Outs kauften Robert Hartel und Andreas Buske, bisher als Manager bei Schott angestellt, die Glashütte, in der damals noch rund 600 Menschen arbeiteten.

Warum hat man sich das mitten in der Glaskrise getraut? "Wir haben nicht geglaubt, dass wir nun alles ändern können", sagt Andreas Buske heute über den damaligen Mut. "Aber wir wollten Marke und Kompetenz wieder vor Masse setzen" und das ganz bewusst in Zwiesel, denn hier gab es das geeignete Personal für Glas.

"Wir haben das einzigartige Können der Mitarbeiter hier vor Ort", erklärt Andreas Buske. Er ist heute alleiniger Firmenchef von Zwieseler Kristallglas, "wir haben im Bayerischen Wald Glasmachertradition seit über 700 Jahren und damit Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde". Sein einstiger Manager-Kollege Robert Hartel ist inzwischen im Ruhestand.

Patentierte Glasmischung als Alleinstellungsmerkmal

Der Glaube an die "Glasleute" im Bayerwald hat sich bewährt. Robert Hartel entwickelte mit ihnen zusammen die patentierte Tritan-Glasmischung, die die Gläser spülmaschinenfest, außerdem bruch- und kratzfester macht. Das macht sie vor allem für den Dauereinsatz in Gastronomie und Hotellerie begehrt.

Dazu kommt das Design: die Gläser sehen edel aus, also nicht wie billige Maschinenware. Das Unternehmen hat viel Spezialtechnik ausgeklügelt, um zum Beispiel die Pressnaht am Stiel verschwinden zu lassen oder wegzukommen von den dicken Mundrändern. Beides war lange Zeit typisch für maschinell hergestelltes Glas.

Exklusive Glasserien werden noch heute von Hand gefertigt

Schon das Unternehmen Schott Zwiesel war auch für seine mundgeblasenen Glas-Serien bekannt, damals in der Christinenhütte, die heute noch steht. Zwiesel Kristallglas fertigt heute hochwertige mundgeblasenen Gläser in einem ungarischen Tochterunternehmen, aber auch in einem Extra-Glasofen in Zwiesel, an dem man als Besucher sogar zuschauen kann.

Die traditionell arbeitenden Glasmacher dort freuen sich, dass noch immer nicht alles maschinell möglich ist: "Bestimmte Sachen, zum Beispiel Klarglas mit einem blauen Glasfaden umspinnen, das kann die Maschine einfach nicht", so Georg Weber, Glasmacher bei Zwiesel Kristallglas. "Gottseidank! Denn ich bin mit Leib und Seele Glasmacher. Für mich gibt es nichts anderes als Glas machen."

Glas auch für Xenon-Autoscheinwerfer

Zwiesel Kristallglas hat erfolgreiche Tochterfirmen gegründet: IPROTEC stellt Spezialmaschinen für die Glas-und Automobilindustrie her. Die Ullrich GmbH fertigt Glasteile für Xenon-Autoscheinwerfer. Zusammen mit ihren Tochterfirmen beschäftigt Zwiesel Kristallglas heute rund 700 Menschen.

Die neueste Geschäftsidee ist das Tochterunternehmen United Tables, ein Vertrieb in Zusammenarbeit mit einem amerikanischen Partner. United Tables will Hotels und Gastronomiebetrieben alles aus einer Hand für den gedeckten Tisch anbieten, vom Besteck über Porzellan bis zum Bierglas.

Dreht Putin die Glasöfen ab?

Der einzige, der für die Zwieseler Erfolgsgeschichte gefährlich werden kann, ist momentan der russische Staatschef. Das Unternehmen hat bereits einen Krisenstab gegründet, um es abfedern zu können, falls das Gas plötzlich abgestellt werden sollte. Denn die großen Glasöfen mit ihren Schmelzwannen müssen rund um die Uhr auf 1.200 bis 1.400 Grad laufen. Sonst gehen sie kaputt. Man kann einen Millionenschaden nur vermeiden, wenn man die Temperatur langsam über Wochen herunterfährt. Aber dann sind nur die Öfen gerettet, nicht die Produktion. Sie steht ohne Gas still.

Antrag auf Notfallversorgung

Zwiesel Kristallglas hat einen Antrag gestellt, im Notfall weiter mit Gas versorgt zu werden. Bisher zählen die Glashütten aber noch nicht zur geschützten Industrie: "Man kann sich vorstellen, was passiert, wenn das Gas ausgeht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir durch ein Netz fallen, bei dem die Politik zur Kenntnis nimmt, dass 150 Jahre Firmengeschichte zu Ende sein sollen", hofft Firmenchef Andreas Buske.