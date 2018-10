13.10.2018, 09:10 Uhr

150 Jahre TU München – "Tag der offenen Tür" an allen Standorten

Die Technische Universität München feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Am heutigen "Tag der offenen Tür" können Interessierte von elf bis 18 Uhr die Institute an allen Standorten besuchen und Forschung zum Anfassen erleben.