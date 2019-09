150 Jahre Schichtl auf dem Oktoberfest – hier rollen Köpfe

Das "Zaubertheater" der Künstlerfamilie Schichtl erblickte vor 150 Jahren zum ersten Mal die nichtelektrischen Lichter des Oktoberfests. Damals eröffnete Michael August Schichtl mit seinen Brüdern Franz August und Julius das Zaubertheater. 1985 wurde das Varieté-Theater verkauft – an einen Quereinsteiger aus der Münchner Großmarkthalle: Manfred Schauer. Seitdem ist Schauer mit Herzblut dabei und führt das Theater so fort, wie es begonnen hat. Das gefällt dem Publikum, zu dem auch der Münchner Ex-Oberbürgermeister Christian Ude zählt, der einmal geschrieben hat: "Eine Wiesn ohne Schichtl ist nicht denkbar. Der Schichtl ist so unerlässlich wie das Bier, der Radi und die Hendl.“

Oktoberfest-Traditionstheater mit skuriler Enthauptung

Seit 1869 wird das Fallbeil beim Schichtl auf offener, hell erleuchteter Bühne eingesetzt. Damit zählt das Ritual zu den ältesten Münchner Wiesn-Traditionen. Der Henker, der heuer beim Varietétheater "Zum Schichtl" den unblutigen Job übernimmt, heißt "Ringo, der Schreckliche". Und Ringo hat viel zu tun: 25 gespielte Enthauptungen am Tag gibt es. Eine Vorstellung dauert rund 20 Minuten.

Prominente Wiesn-Gäste auf dem Schafott – auch zum Jubiläum

Ein schauriger Brauch, der beim Schichtl jeden Tag ab 12.30 Uhr zelebriert wird und bei dem bisher viele Prominente mitgemacht haben. So lagen schon Magier David Copperfield und Siegfried vom Magierduo "Siegfried und Roy" unter der Guillotine, aber auch Ottfried Fischer, Michaela May, Heiner Lauterbach, Reinhard Fendrich und Ex-007-Agent Roger Moore. Manche haben aber auch die Flucht ergriffen - Verkehrsminister Andreas Scheuer beispielsweise, der am Montag auf der Bühne stand. Oder Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, wollte sich nicht köpfen lassen, obwohl das bislang jeder überlebt hat, beteuert Schichtl-Chef Manfred Schauer.