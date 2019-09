150 Jahre Neuschwanstein: Strawanzen auf den Spuren des Kini

Das Märchenschloss Neuschwanstein zieht jährlich rund 1,4 Millionen Besucher aus aller Welt an. Und das, obwohl König Ludwig II. wollte, dass niemand außer ihm das Schloss jemals betreten sollte. Wie leben die Menschen, die in der Schwangauer Gegend zu Hause sind, mit dem Andrang der Touristen? Und warum ist das Schloss überhaupt eine so große Attraktion?

Die "Gamskampler", junge Musiker und Gewinner des BR-Heimatsound-Wettbewerbs 2016, haben dem König ein ganz eigenes Lied gewidmet, das sie zusammen mit dem Stofferl spielen. Und bevor sich der Stofferl dem Schloss nähert und sich in den Touristenstrom einfügt, geht er noch zum Yoga auf die Alm.