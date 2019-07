150 Jahre Landesgewerbeanstalt Bayern

Mitte des 19. Jahrhunderts waren deutsche Industriewaren von hohen Qualitätsstandards weit entfernt. Weltausstellungen, wie die in London im Jahre 1851, zeigten die Überlegenheit anderer europäischer Waren. Um das zu ändern, gründeten die Nürnberger Unternehmer Lothar von Faber und Theodor von Cramer-Klett am 28. April 1869 das Gewerbemuseum. Ihr Ziel: Durch Prüfen und Vergleichen sollten deutsche Waren so gut werden, dass sie international würden mithalten können.

Vom Museum zur Landesgewerbeanstalt

Angefangen hat das mit Schausammlungen ausländischer Waren im Museum. Sie sollten den hiesigen Betrieben als Beispiel dienen. 1909 wurde aus dem Gewerbemuseum die Landesgewerbeanstalt, 1916 machte der technikbegeisterte König Ludwig III. sie zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. In den 1950er Jahren kam die Produktprüfung dazu. Seit 2007 ist der TÜV Rheinland bei der Landesgewerbeanstalt eingestiegen und für die Produktprüfung verantwortlich. Diese blieb aber weiterhin unter dem Dach der LGA. Der Vorteil: Der gute Name und der Standort blieben erhalten.