150 Jahre deutsches Arzneibuch

Das erste einheitliche Deutsche Arzneibuch erschien am 1. November 1872 in lateinischer Sprache. Es ist Handbuch und Regelwerk zugleich für das Gesundheitswesen. Es steht alles drin zu Qualität, Prüfung, Lagerung und Abgabe von Arzneimitteln und ihrer Inhaltsstoffe und das seit 150 Jahren.

Bis heute wichtige Grundlage

Seitdem ist das Deutsche Arzneibuch eine wichtige Grundlage in der pharmazeutischen Qualitätssicherung, erläutert Apothekerin Katrin Binkert von der Einhorn-Apotheke. Zur Ausstattung Museums in Weißenburg gehört auch ein Arzneibuch. Als das erste Arzneibuch verfasst wurde, sah der Beruf des Apothekers noch ganz anders aus, erzählt Binkert. "Der Apotheker stand mit seinem Gehilfen an der Balkenwaage, auch die Handwaage wurde benutzt. Elektrische Geräte gab es nicht. Es wurde einfach sehr viel in Rührgefäßen per Hand selbst gemacht." Im Arzneibuch fand der Apotheker alle Informationen zu den Arzneimitteln und von den bei ihrer Herstellung verwendeten Stoffen.

Früher auch Anleitung zur Weinzubereitung

Es handelt sich um eine Sammlung von Substanzen, deren Beschaffenheit und Aussehen beschrieben werden, ein Nachschlagewerk. Heute wirkt vieles darin befremdlich, erläutert Katrin Binkert. "Man kommt aus dem Staunen nicht heraus, was damals in den Apotheken so üblich war. Ich sag nur Heroin. Das steht auch mit drin oder auch diverse Weinzubereitungen." So etwas sei heute undenkbar. Substanzen, die inzwischen als weniger heilsam gelten, sind natürlich in den regelmäßigen Überarbeitungen des Deutschen Arzneibuches verschwunden.

Likörwein, Mistelkraut, Benzin, Opium

Andere Stoffe behaupten ihren Platz im Arzneibuch aber bis heute, wie zum Beispiel Likörwein, Mistelkraut, Benzin aber auch Opium. Früher wurde es laut der Apothekerin in vielen Tinkturen eingesetzt, meistens bei sehr starken Durchfällen, die durch Cholera auftraten. "Aber auch heute findet man Opium noch, wir brauchen das in der Apotheke immer wieder mal auch bei starken Durchfällen, die durch nichts anderes zu stoppen sind", so Binkert.

Wichtig in Notzeiten

Die Entscheidung darüber, was in das Deutsche Arzneibuch aufgenommen wird und welche Stoffe gestrichen werden, fällt die Deutsche Arzneibuch-Kommission. Bis heute ist das Buch fester Bestandteil jeder Apotheke. Etwa zu Beginn der Corona Pandemie sei es hilfreich gewesen, so Binkert. "Wir haben darin nachgeschaut, wie wir Desinfektionsmittel herstellen können. Also für Notzeiten ist das Arzneibuch wichtig, aber auch für jede individuell angefertigte Arznei." Das kommt zwar inzwischen nicht mehr so häufig vor, weil viele Medikamente industriell herstellt werden. Aber immer wieder mischt die Apothekerin spezielle Salben an, deren Herstellung und Bestandteile sie dann im Arzneibuch nachschlägt.