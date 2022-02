150 Jahre Baumann: Das steckt hinter der Amberger "emailfabrik"

Der Schriftzug "emailfabrik" auf dem großen Glasgebäude in Amberg irritiert viele, die daran vorbeigehen. Man denkt zunächst an eine Email, also den digitalen Brief. Doch hinter dem Namen steckt eine Unternehmerfamilie, die das Stadtbild von Amberg in großem Maße geprägt hat. In diesem Jahr wäre das Unternehmen der Gebrüder Baumann 150 Jahre alt geworden.

Firmengeschichte lehrt Demut

"Die Geschichte meiner Familie ist wie so eine Parabel", erzählt Georg Baumann, der selbst ein Nachfahre der Emaille-Dynastie und Betreiber einer Website zu seiner Familiengeschichte ist. "Zuerst hatten sie Erfolg - bis zum Ersten Weltkrieg. Dann retteten sie sich über die Zeit zwischen den Weltkriegen, und letztendlich ging die Firma wieder unter. Das ist immer so eine Sache, die einen Demut lehrt", sagt Baumann.

Von Blech zu Email

Email, das ist ein buntes Glasgemisch, mit dem damals die Töpfe aus Uromas Küche überzogen wurden. 1872 begann die Firma aber zunächst als reine Blechwarenfabrik. Die damaligen Gefäße waren nicht rostfrei, Edelstahl und vollsynthetischer Kunststoff noch nicht erfunden. So kamen die "Baumänner" auf die Idee, ihre Blechgefäße mit Email zu überziehen. Aber das Glas wollte einfach nicht auf das Blech und sprang ständig wieder ab. Ganze drei Jahre tüftelten sie an der richtigen Rezeptur.

Das Ergebnis entwickelte sich zu einer echten Küchenrevolution: Durch die Töpfe, Kannen, Bierkrüge, aber auch Medizinflaschen und Eimer konnte die Firma bald ihre Produktion verdoppeln.