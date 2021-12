150 Jahre Bahnhof Neumarkt: Lebkuchen für Fahrgäste

Der Neumarkter Bahnhof feiert sein 150. Jubiläum. Aus diesem Anlass sollen 1.500 Lebkuchen an Fahrgäste verteilt werden. In der Passage an der Dammstraße ist bis zum 5. Januar eine Jubiläumsausstellung zu sehen. Eine Festschrift beschäftigt sich mit der Neumarkter Eisenbahngeschichte.

Wirtschaftlicher Meilenstein für Neumarkt

Der Bahnhof in Neumarkt in der Oberpfalz wurde 1871 in Betrieb genommen. "Neumarkt ohne seinen Bahnhof und die Bahnstrecke sind heute nicht vorstellbar", sagte Oberbürgermeister Thomas Thumann zum Jubiläum. Auch wirtschaftlich seien Bahn und Bahnstrecke für Neumarkt ein wichtiger Meilenstein gewesen.

Mehrere Anläufe für Schienenanschluss

Laut der Stadt gab es bereits 1859 einen Versuch, die eigene Kommune an die 140 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Regensburg und Nürnberg anzuschließen. Doch erst 1871, also zwölf Jahre später, begann die Ostbahngesellschaft eine kürzere Verbindung zwischen Regensburg und Nürnberg zu bauen – und band Neumarkt mit ein. Für den Anschluss musste Neumarkt mehrere Grundstücke unentgeltlich an die Betreiber abtreten.

Heute hat Neumarkt so viele Zugverbindungen wie noch nie in seiner Geschichte. Nicht nur Menschen werden hier transportiert, sondern auch Güter aus aller Welt.