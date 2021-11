150 Impfwillige bei Corona-Impfaktion in Hettstadt weggeschickt

Vor dem Rathaus in Hettstadt im Landkreis Würzburg stehen mehrere hundert Menschen Schlange. Darunter sind vor allem ältere Leute. Eine Frau hat sich einen Sitzhocker mitgebracht, eine andere hält sich an ihrem Rollator fest. Alle sind aus einem Grund hier: Sie wollen sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Doch die Nachfrage ist zu hoch. Das mobile Impfteam hat nur Impfdosen für 150 Menschen. Fast genauso viele musste die Hettstadter Bürgermeisterin Andrea Rothenbucher (parteilos) ungeimpft nach Hause schicken.

Impfwillige kommen nicht nur aus Hettstadt

"Am meisten tut es uns leid für die älteren Leute, die gerne ihre Booster-Impfung gehabt hätten und lange hier in der Kälte gewartet haben", sagt Rothenbucher. Teilweise sind die Impfwilligen auch aus anderen Landkreisen nach Hettstadt gekommen, um sich impfen zu lassen. "Unser eigentlicher Wunsch war, dass wir natürlich unseren eigenen Bürgern kurze Wege ermöglichen, geimpft werden zu können", sagt die Bürgermeisterin.

Ehepaar aus Waldbüttelbrunn weggeschickt

Auch ein Ehepaar aus der Nachbargemeinde Waldbüttelbrunn musste die Bürgermeisterin wegschicken. "Wir ärgern uns, dass wir nicht drankommen", sagt der Mann. "Überall rufen die Politiker auf: Impfen, impfen, impfen. Und wenn sich die Leute impfen lassen wollen, dann kriegt man gesagt, es ist kein Impfstoff da." Sein Hausarzt führt keine Corona-Impfungen durch und hat ihn und seine Frau zur Impfaktion nach Hettstadt geschickt.

Corona-Impfungen sorgen für Chaos in Arztpraxen

Aber auch in Arztpraxen, in denen geimpft wird, herrscht derzeit Chaos aufgrund der Corona-Impfungen. "Wir sind alle am Limit. Ich kann auch für meine Kolleginnen sprechen: Wir können nicht mehr", sagt Arzthelferin Julia Dopieralski, die in einer Praxis in Rottendorf im Landkreis Würzburg arbeitet. Das Telefon in der Praxis klingelt durchgehend. Bei vielen Anrufen geht es um Impftermine. Der organisatorische Aufwand sei enorm. Seit viele Patienten die Booster-Impfung wollen, arbeitet die Arzthelferin etwa zehn Stunden mehr in der Woche als üblich. Die Impfungen werden an zwei Nachmittagen in der Woche durchgeführt, an denen Dopieralski normalerweise frei hätte. "Wir haben ja noch den normalen Praxisalltag und müssen das alles irgendwie unter einen Hut kriegen", sagt sie.

Stadt und Landkreis Würzburg wollen zusätzliche Impfangebote schaffen

Im Hettstadter Rathaus findet die nächste Impfaktion in vier Wochen statt. Dann will die Bürgermeisterin den Ablauf anders organisieren – mit Anmeldungen und bevorzugt für Hettstadter Bürger. "Dann ist es vermutlich noch kälter und dann sind die Leute natürlich noch ärgerlicher, wenn sie nicht drankommen", sagt Rothenbucher. Sie hofft, dass die Impfzentren für Stadt und Landkreis Würzburg wieder aufmachen. Vom Landratsamt Würzburg heißt es auf Nachfrage, dass man mit der Stadt im Gespräch sei, um zusätzliche Impfangebote zu schaffen. Ob die Impfzentren wiederaufgebaut werden, ist unklar.

Ansturm auf Impf-Angebote in Bayern

Bayernweit gibt es aktuell immer häufiger Berichte von einem "Ansturm" auf Impf-Angebote. So ist etwa aktuell zum Beispiel im Landkreis Haßberge, in Bayreuth, in Augsburg oder in Landshut die Nachfrage nach Corona-Impfungen stark angestiegen. Mancherorts wurde darauf bereits reagiert. So sind zum Beispiel im Landkreis Haßberge Impfungen ab sofort nur noch mit vorher vereinbartem Termin möglich. Die Buchung erfolgt entweder online – über das Bayerische Impfportal (BayIMCO) – oder telefonisch. Die entsprechende Hotline (09521/27-600) ist von Montag bis Donnerstag zwischen 8.00 und 16.00 Uhr am Freitag von 8.00 bis 12.30 Uhr erreichbar. Aufgrund der gestiegenen Anfragen ist die Hotline aber derzeit häufig überlastet.