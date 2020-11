150 Bürger-Hinweise für Bahn-Elektrifizierung in Nordostbayern

Fast 500 Kilometer Bahnstrecke in der Oberpfalz, Ober- und Mittelfranken wollen Bund und Bahn elektrifizieren. Dazu soll die Region an das deutsche Bahnstromnetz angeschlossen werden. Deshalb hatte die Bahn von Juni bis Ende Oktober eine Serie von Online-Dialogveranstaltungen zur Elektrifizierung der Bahnstrecken in Nordostbayern durchgeführt. Neben Lärmschutz und den geplanten Stromleitungen ging es bei den Gesprächen auch um den Tunnel- und Brückenbau im engen Pegnitztal nordöstlich von Hersbruck im Nürnberger Land.

Brücken müssen für Oberleitungen umgebaut werden

Alleine auf der Bahnstrecke zwischen Hof und Nürnberg müssen zehn Brücken so umgebaut werden, dass später einmal Oberleitungen hindurch passen. Diese Baumaßnahmen sind derzeit ebenso in Planung, wie das Aufstellen der Strommasten. Dass es diesbezüglich noch Unklarheiten gibt, stellte sich bei den Infoveranstaltungen einmal mehr heraus: Sind die versumpften Pegnitzauen geeignet, um dort Strommasten aufzustellen? Und wie stark wäre die Einflugschneise für den Flugplatz in Pegnitz im Landkreis Bayreuth von Strommasten betroffen?

Bahn-Elektrifizierung in Nordostbayern wird noch Jahre andauern

Bis diese und viele andere Fragen geklärt sind, dauert es vermutlich noch 15 Jahre, schätzen Experten. Die Planer der Deutschen Bahn wollen nun in den folgenden Wochen die zahlreichen Anregungen der Bürger auf ihre Machbarkeit hin überprüfen. Nach Angaben der Bahn seien während der Online-Dialoge insgesamt fast 150 Planungshinweise eingegangen. Ende des Jahres sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden.