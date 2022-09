Nach zwei Jahren Pause findet in Lichtenfels wieder ein Korbmarkt statt. Flechtkünstler aus zehn Nationen werden ihre Arbeiten zeigen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird den 41. Korbmarkt am Freitagabend eröffnen. Nach Angaben der Stadt Lichtenfels wird es in der Altstadt eine Mischung aus internationalem Markt der Flechtkultur, Altstadtfest und Kleinkunst geben.

Neue Korbstadtkönigin Alexandra I. wird inthronisiert

Am Samstag wird die neue Korbstadtkönigin, Alexandra I., offiziell inthronisiert. Die 18-jährige Lehramtsstudentin wird für die kommenden zwei Jahre die Korbstadt bei Veranstaltungen und Terminen vertreten. Eine achtköpfige Jury hatte die gebürtige Lichtenfelserin sofort überzeugen können, so Bürgermeister Andreas Hügerich (SPD) im Rahmen der Vorstellung.

Nach den Absagen in den vergangenen beiden Jahren sei es besonders erfreulich, die Flechtkultur am Obermain den Besuchern wieder präsentieren zu können, so Hügerich. Das Flechten zähle zu den ältesten handwerklichen Techniken der Menschheit und gerade rund um Lichtenfels habe Flechten eine lange Tradition.

150.000 Besucher beim Lichtenfelser Korbmarkt erwartet

Seit 2016 ist das Flechthandwerk als immaterielles Kulturerbe in Deutschland anerkannt. Der Korbmarkt dauert bis zum Sonntag. Die Stadt erwartet mehr als 150.000 Besucherinnen und Besucher.