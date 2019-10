"Einmaliges Ereignis": 15 Weltkriegsbomben an einem Tag

Der 24. Oktober 2019 wird der Polizei in Neutraubling lange in Erinnerung bleiben: Nachdem tags zuvor bereits in Neutraubling neun kleine Splitterbomben entdeckt wurden und kontrolliert gesprengt werden mussten, folgten am Donnerstag noch einmal insgesamt 15 Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg, die unschädlich gemacht wurden. Der Polizei zufolge ein "bislang einmaliges Ereignis".

Zwei Bomben in Neutraubling

Zunächst wurde am Mittag am St.-Michael-Platz in Neutraubling eine stark beschädigte und nicht mehr voll sprengfähige 500-Kilo-Fliegerbombe entschärft, die bereits am Mittwochabend entdeckt worden war. Während die Entschärfung lief, wurde nahe der Neutraublinger Südumgehung eine Zehn-Kilo-Bombe entdeckt. Sie wurde im Anschluss kontrolliert gesprengt.

13 Splitterbomben neben der Autobahn

Damit war der Arbeitstag für den Sprengmeister aber noch nicht beendet: Am Nachmittag gab es die nächste Meldung einer Sondierungsfirma über einen weiteren Fund an der A3 bei Barbing, nur wenige Kilometer entfernt. Dort hieß es zunächst, es handele sich um eine Zehn-Kilo-Bombe. Letztlich wurden bei Grabungen dann aber insgesamt 13 Splitterbomben entdeckt. Da alle noch voll funktionsfähig waren, wurden sie durch zwei Sprengkommandos am Abend auf freiem Feld zerstört. Währenddessen mussten aber nur Feldwege gesperrt werden, der Verkehr auf der Autobahn war nicht betroffen.