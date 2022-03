15 Studierende: Selb hat jetzt "Hochschulstandort" im Ortsschild

Als Teil der Hochschule Hof kann man in Selb schon seit vergangenem Jahr studieren. Jetzt grüßt die Stadt auch sichtbar als Hochschulstandort. Unterdessen laufen die Pläne für den Neubau in der Stadt, in der künftig mehr Menschen studieren sollen.