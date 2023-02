15 neue Technologietransferzentren in Bayern geplant

An vier unterfränkischen Standorten sollen neue Technologietransferzentren entstehen: in Bad Kissingen, in Alzenau im Landkreis Aschaffenburg, in Kitzingen und in Marktheidenfeld im Landkreis Main-Spessart. Wie Bayerns Staatsministerin für Digitales Judith Gerlach und der Aschaffenburger Landtagsabgeordnete Winfried Bausback (beide CSU) am Dienstag mitteilten, hat dies das bayerische Kabinett am Dienstag beschlossen.

Insgesamt soll es 15 neue TTZ in Bayern geben, der Freistaat investiert dafür mehr als 100 Millionen Euro. Die Zentren sind jeweils an regionale Hochschulen angegliedert. Mit dem Ausbau solcher Zentren will der Freistaat im Rahmen des Programms "Hightech Transfer Bayern" die Innovationskraft des Mittelstands besonders im ländlichen Raum stärken.

"Nachhaltige Energien" in Alzenau im Fokus

In Alzenau wird ein TTZ unter dem Thema "Nachhaltige Energien" angesiedelt. Wo genau das neue Zentrum entstehen wird, steht noch nicht fest. Es soll der Technischen Hochschule Aschaffenburg angeschlossen werden. "Mit dem geplanten Technologietransferzentrum für nachhaltige Energien in Alzenau stärkt der Freistaat die Innovationskraft unserer Region", sagt der Aschaffenburger Landtagsabgeordnete Winfried Bausback. "Das Potential der Technischen Hochschule Aschaffenburg wird dadurch für unsere Region noch wirksamer, zumal sich durch bestehende Unternehmens- und Forschungsstrukturen Synergien ergeben", so der CSU-Politiker weiter.

Bad Kissingen: Laboranalytik und Medizintechnik

In Bad Kissingen soll ein TTZ für Laboranalytik und Medizintechnik entstehen. "Unsere Bewerbung war erfolgreich: Das ist eine tolle Nachricht und eine große Chance für unseren Landkreis, sich als bayernweit relevanter Entwicklungs- und Forschungsstandort zu etablieren", freut sich Bad Kissingens Landrat Thomas Bold (CSU). Der Standort des TTZ Bad Kissingen wird am Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum in der Sieboldstraße sein, teilt das Landratsamt Bad Kissingen. Das TTZ Bad Kissingen soll mit der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) zusammenarbeiten, heißt es in der Mitteilung.

Eine halbe Autostunde entfernt wird in Bad Neustadt an der Saale an einem bereits bestehenden TTZ für Elektromobilität geforscht. Derzeit wollen die Experten dort herausfinden, wie Akkus für Autos, E-Bikes oder Rasenmäher länger überleben könnten.

Schwerpunkt Robotik und Künstliche Intelligenz in Kitzingen

Wie bereits im Sommer vergangenen Jahres bekannt wurde, soll in Kitzingen ein Technologietransferzentrum für Robotik und Künstliche Intelligenz am Innopark entstehen. Das Kitzinger TTZ soll der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) angegliedert werden. "Unsere Vision, angewandte Forschung im Landkreis Kitzingen in den Zukunftsfeldern Künstliche Intelligenz und Robotik zu betreiben, wird wahr. Dies ist ein großer Meilenstein für den Wirtschaftsstandort Kitzingen", wird Landrätin Tamara Bischof (Freie Wähler) in einer Pressemitteilung zitiert.

Marktheidenfeld: additive und digitale Produktion

In Marktheidenfeld im Landkreis Main-Spessart soll ebenfalls ein TTZ entstehen, mit dem Schwerpunkt nachhaltige additive und digitale Produktion. Das teilt das Bayerische Staatsministerium auf Anfrage von BR24 mit. Es soll mit Partnern aus Kommune und Wirtschaft auf dem Gelände der Fachoberschule errichtet und der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt angegliedert werden. Der Landkreis Main-Spessart hatte ein Konzept zur Förderung beim Wissenschaftsministerium in München eingereicht. Fachlicher Schwerpunkt in Marktheidenfeld soll die Serienfertigung durch 3D-Druck werden. So sollen innovative Technik mit künstlicher Intelligenz verbunden werden.

Insgesamt 15 neue TTZ in ganz Bayern geplant

Mit dem Programm "Hightech Transfer Bayern" sollen 15 neue TTZ-Initiativen gestartet werden, die der Freistaat mit insgesamt über 100 Millionen Euro unterstützen will. Für elf Standorte liegen bereits fachlich überzeugende Konzepte vor, darunter die vier unterfränkischen. Als weitere Standorte haben Gerlach und Bausback bisher folgende bekannt gegeben:

Intelligente Robotik in Cham

Data Science und autonome Systeme in Landsberg am Lech

Nachhaltige Gebäudetechnik in Mainburg (Lkr. Kelheim)

Unbemannte Flugsysteme in Manching (Lkr. Pfaffenhofen an der Ilm)

Robotik und Automatisierung in Marktoberdorf (Lkr. Ostallgäu)

"Bio Transformation Lab" in Oberschneiding (Lkr. Straubing-Bogen)

"Wasserstoff-Cluster Donau" in Wörth-Wiesent (Lkr. Regensburg)

Vier weitere TTZ-Initiativen sollen außerdem noch in einem Wettbewerb in Nord-Schwaben, der nördlichen Oberpfalz, Mittelfranken und Oberfranken initiiert werden.