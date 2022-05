15 Ministranten bei Prozession in Friedberg zusammengebrochen

Es war mächtig was los, am Samstag beim Ministrantentag in Friedberg. Rund 2.500 Ministranten sind der Einladung des Bistums Augsburg gefolgt. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause waren es laut Bistum mehr Kinder und Jugendliche als sonst. Und auch das Wetter spielte mit – allerdings war es offenbar fast schon zu warm und sonnig. Jedenfalls für 15 Teilnehmer der Prozession von der Friedberger Sportanlage zum Marienplatz. Sie brachen zusammen – aufgrund der Hitze und vermutlich, weil sie zu wenig getrunken hatten.

Im Rathaus versorgt

Sie wurden zunächst vom anwesenden Rettungsdienst und der Freiwilligen Feuerwehr Friedberg versorgt. Später mussten weitere Kräfte des Bayerischen Roten Kreuzes und der Feuerwehr alarmiert werden, und es wurde eine stationäre Versorgungsstelle im Sitzungssaal des Friedberger Rathauses eingerichtet. Von den 15 betroffenen Personen wurde eine zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Zwei Frauen stürmen Bühne mit Regenbogenflagge

Während des Jugendgottesdienstes unter der Leitung von Bischof Bertram Meier stürmten dann noch zwei junge Frauen im Alter von 19 und 21 Jahren mit einer Regenbogenfahne auf die Bühne und versuchten, die Predigt zu stören. Ihnen wurde ein Platzverweis erteilt.