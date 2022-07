15 Millionen Jahre alter "Ur-Elefant" im Augsburger Naturmuseum

20 Jahre haben Forscher und Elefantenfans darauf gewartet: Der Ur-Elefant aus dem oberbayerischen Junkenhofen bei Schrobenhausen wird ab Donnerstag im Augsburger Naturmuseum präsentiert. Die Entdeckung des fossilen Relikts hatte nicht nur in Forscherkreisen für Aufsehen gesorgt. "Wir haben in ganz Europa das am besten erhaltene Exemplar", sagt Geologe Hans-Joachim Gregor.

Er ist mittlerweile im Ruhestand, aber seiner Begeisterung für den Elefanten aus der Urzeit, der jetzt erstmals öffentlich im Museum gezeigt wird, tut das keinen Abbruch. Denn Gregor war es, der den Elefanten als Zufallsfund 2002 bei in einer Kiesgrube bei Junkenhofen im Grenzgebiet zwischen den Landkreisen Augsburg und Neuburg-Schrobenhausen entdeckt hatte.

Ur-Elefant ist ein glücklicher Zufallsfund

Ein Glück, denn wenige Tage später wäre das Skelett wohl von Bagger zerdrückt worden. "Dass ich da im Regen vorbei fahre und das finde, das war so unglaublich. Ich steh heut noch immer da und denke mir, stimmt das alles?", sagt Gregor. Zwei Stoßzähne seien das Erste gewesen, was er gesehen hatte. Dann dauerte es drei Jahre, bis alle Überreste des Elefanten geborgen waren, ausgegraben von Experten des Naturmuseums. Geld für seinen sensationellen Fund wollte Gregor nicht, stattdessen stiftete er den Fund dem Naturmuseum Augsburg.

Forscher sprechen von einmaligem Fund

Michael Rummel, der Leiter des Augsburger Naturmuseums, hat den Ur-Elefanten daher als "Sechser im Lotto" bezeichnet. Den Wissenschaftlern zufolge handelt es sich bei dem Exemplar um einen Archaeobelodon, auch "Schaufelzahn-Elefant" genannt, rund drei Meter groß, er war wohl männlich und bereits im höheren Alter stehend.

Lange Zeit fehlte der Stadt Augsburg das Geld

2011 war das Skelett nach der anspruchsvollen Konservierung erstmals gezeigt worden. Dann fehlte der Stadt Augsburg dem Vernehmen nach das Geld, um den Elefanten in angemessener Weise auszustellen. Jetzt aber soll das beeindruckende Skelett des "Augsburger Ur-Elefanten" seinen gebührenden Platz in der renommierten "Molasse"-Ausstellung des Naturmuseums erhalten. Dort wird es, eingebettet in originären Kies- und Sandablagerungen, in der Fundsituation von 2002 präsentiert.

Fund soll Aufschluss geben über Ahnenreihe der heutigen Elefanten

Am Donnerstag um 17 Uhr wird der Augsburger Umweltreferent Reiner Erben zusammen mit Museumsleiter Michael Rummel den Fund der Öffentlichkeit vorstellen. Der Ur-Elefant wird aufgrund "seines bemerkenswert guten Erhaltungszustandes" als wichtiges Referenzstück eingestuft für die Erforschung der Evolution der Elefanten.

