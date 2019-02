15 Millionen Euro Defizit: Bistum Würzburg schreibt rote Zahlen

Bei den Einnahmen aus der Kirchensteuer rechnet die Diözese mit rund 177 Millionen Euro, im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem leichten Plus. Mit 80 Prozent bildet die Kirchensteuer den größten Einnahmeposten des Haushalts, der insgesamt knapp 221 Millionen Euro umfasst. Der größte Ausgabenposten sind die Personalkosten von Klerikern und Angestellten, er macht mehr als 50 Prozent des Haushalts aus. Für Baumaßnahmen veranschlagt das Bistum mehr als 31 Millionen Euro.

Bistum Würzburg: der dritte defizitäre Haushalt in Folge

Mit dem aktuellen Haushalt setzen sich die Minus-Bilanzen des Bistums fort. Im Jahr 2017 musste die Diözese bereits knapp 18 Millionen Euro aus den Rücklagen entnehmen, im Jahr 2018 veranschlagte sie ein Minus von etwa zehn Millionen Euro. Vor drei Jahren verbuchte das Bistum dagegen noch ein Plus von knapp sieben Millionen Euro. Der Würzburger Bischof Franz Jung sagte bei der Präsentation der Zahlen, es gelte "mittelfristig einen ausgeglichenen Haushalt" aufzustellen. Dazu brauche es auch angesichts des erwarteten Rückgangs bei der Kirchensteuer Sparmaßnahmen.

Bischof Franz Jung: Ausgaben-Kontrolle muss von außen kommen

Sparen will das Bistum etwa bei den Ausgaben für Baumaßnahmen. Aber auch in anderen Bereichen stelle sich die Frage, welche Aufgaben andere Träger oder auch der Staat übernehmen könnten, so Bischof Jung. Ziel sei es, der Öffentlichkeit transparent über die Verwendung der Mittel Auskunft zu geben. Außerdem will der Bischof die Aufsichtsgremien reformieren. In ihnen brauche es unabhängige und fachkundige Personen. Es müsse der Grundsatz gelten: "Wer Geld verwaltet, kann sich nicht selbst kontrollieren."