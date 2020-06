15 Leichtverletzte bei Explosion am Günzburger Bahnhof

Bei der Gasexplosion in einer Halle im schwäbischen Günzburg sind am Mittwochmorgen 15 Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei erlitten sie meist Knalltraumata. Eine Person wurde an der Schulter verletzt, eine am Auge. Zehn der Verletzten mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die meisten waren Bauarbeiter, die auf einer Baustelle in der Nähe gearbeitet hatten.

Keine Verschütteten nach Gasexplosion

Die Einsatzkräfte suchten mit mehreren Trümmersuchhunden nach möglichen Verschütteten. Zwischenzeitlich galt ein Bauarbeiter als vermisst. Der Mann meldete sich dann aber bei der Polizei. Die Suche ist inzwischen beendet. Es gibt keine Hinweise auf Tote oder Schwerverletzte.

Sachschaden in Millionenhöhe

Die Explosion und die dadurch entstandene Druckwelle richteten nach ersten Schätzungen einen Sachschaden im niedrigen siebenstelligen Bereich an. Die Halle wurde beinahe komplett zerstört. Zudem wurden etwa 20 umliegende Gebäude beschädigt, darunter auch die Bahnhofshalle und ein Asylbewerberheim. Die Unterkunft musste zunächst wegen Schäden am Dach evakuiert werden. Die Einsatzkräfte gaben sie aber wieder frei. Nach Angaben der Polizei ist keines der beschädigten Gebäude einsturzgefährdet. Knapp 80 Fahrzeuge, die auf einem nahe gelegenen Pendlerparkplatz abgestellt waren, wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.