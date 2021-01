15-Kilometer-Regel: Stadt Passau quasi eingeschlossen

Es ist ein Kuriosum: Weil der Landkreis Passau Tagesausflüge von außerhalb in seinen Landkreis verbietet, und weil es nicht möglich ist, nach Österreich zu fahren, ist die Stadt Passau nun eingeschlossen.

Auch wenn der 15-Kilometer-Radius eines Passauers oder einer Passauerin in den Landkreis hineinreicht, wird keine Ausnahme gemacht, bestätigte ein Pressesprecher. Damit schrumpft für manche Passauer - je nach Wohnlage - der Radius gewaltig.

Polizei will mit Maß kontrollieren

Streng genommen dürften Passauer beliebte Naherholungsgebiete wie den Neuburger Wald, der zu großen Teilen im Landkreis liegt, nicht mehr aufsuchen. Die Polizei sagt dazu, dass man mit Fingerspitzengefühl kontrollieren werde.

"Wir gehen nicht auf die Jagd. Dort, wo wir Probleme sehen, werden wir kontrollieren." Polizeipressesprecher

Situation in Landkreis-Krankenhäusern angespannt

Der Landkreis Passau begründet die Entscheidung mit dem hohen Inzidenzwert. Gestern hatte der Landkreis bayernweit den schlechtesten Wert. Am Dienstag liegt er laut Robert-Koch-Institut bei 309,9. Die Situation sei gerade in den Landkreis-Krankenhäusern äußerst angespannt. Das lasse keine Ausnahmen zu, heißt es. So sieht es auch der Landkreis Deggendorf. Auch er schließt die Grenze für Tagesausflügler, die an der Landkreisgrenze leben.

Arbeiten oder Einkaufen möglich

Die beiden Landkreise verweisen darauf, dass sich die Regel nur auf Freizeitverhalten, also auf Sport und Bewegung, bezieht. Verwandtenbesuche, Fahrten zum Arzt, zur Arbeit oder zum Einkaufen sind in die Landkreise Passau und Deggendorf nach wie vor möglich.

Ausnahmen in Cham, Freyung-Grafenau und Regen

Anders handhaben es die Landkreise Cham, Freyung-Grafenau und Regen. Sie lassen zwar auch keine Tagestouristen rein, machen aber eine Ausnahme für Bürger, die an einer Landkreisgrenze wohnen. Reicht deren 15-Kilometer-Radius in den Nachbarlandkreis hinein, sollen sie ihren Radius ausschöpfen dürfen.