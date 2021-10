15 Kilo Silbermünzen: Was steckt hinter dem Schatz von Augsburg?

Über 15 Kilo schwer ist der Silberschatz, und damit ist er einer der bedeutendsten Funde der vergangenen Jahrzehnte in ganz Süddeutschland. Die Denare mit einem hohen Silbergehalt stammen aus dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus, das belegen die Kaiserportraits auf den Münzen.

Viele Fragen rund um den Silberschatz

Die ungewöhnlich große Menge an Geld lag am Rande der Römerstraße Via Claudia. Wer das viele Geld bei sich hatte und warum, diese Frage versuchen Spezialisten zu klären. Sie werden die Münzen nach und nach restaurieren, katalogisieren und bewerten. Bis dahin bleiben Spekulationen: Wem gehörten die Münzen? Und warum sind die Münzen im Kies des nahen Flusses Wertach gelandet und haben dort die Jahrhunderte überdauert?

Spektakuläre Funde aus der Römerzeit in Oberhausen

Schon seit Monaten graben Archäologen in Augsburg-Oberhausen, dort sind Industriebauten aus der Nachkriegszeit abgerissen worden. Seitdem finden sich immer wieder spektakuläre Schätze. Im Juni hatten die Experten nachgewiesen, dass Augsburg tatsächlich der älteste römische Stützpunkt im heutigen Bayern war.

Wir berichten ab 10 Uhr in einem BR24Live von der Präsentation des Silberschatzes in Augsburg.