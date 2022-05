15 Jahre Waldfriedhöfe in Bayern: Eine Bilanz

Monika Bauer wohnt eigentlich am Bodensee. Drei bis viermal im Jahr nimmt sie aber den weiten Weg ans andere Ende von Bayern auf sich, nach Unterfranken. Mit dem Zug geht es nach Iphofen, von dort aus zu Fuß knapp fünf Kilometer durch die Weinberge und den Wald. Für die 83-Jährige ist es aber keine gewöhnliche Wanderung. Ihr Ziel ist der "Friedwald" auf dem Schwanberg. Dort unter einer Hainbuche ist das Grab ihres Mannes – und irgendwann wird auch Monika Bauer hier ihre letzte Ruhe finden.

Erster kirchlicher Bestattungswald auf dem Schwanberg

Der Bestattungswald auf dem Schwanberg wurde am 20. Mai 2007 eröffnet. Damals war es der erste seiner Art unter kirchlicher Trägerschaft und einer der ersten in Bayern. Vor Ort kümmern sich aktuell fünf der dort lebenden Schwestern der Communität Casteller Ring (CCR) um Angehörige, bieten geistliche Begleitung an und helfen Interessierten bei der Baumauswahl.

Die Entscheidung damals war auch in kirchlichen Kreisen ein "Diskussionsweg", sagt Schwester Ursula Buske, die Priorin der CCR. Mittlerweile gehöre der Bestattungswald zum Schwanberg und dem Leben der Schwestern dazu. "Das Projekt ist auf 99 Jahre angelegt. Danach wird man den Wald bestimmt auch nicht gleich umwidmen, sondern als Friedhof lassen", so die Einschätzung der Priorin. Jährlich werden im Wald auf dem Schwanberg etwa 300 Menschen beerdigt – aus ganz Deutschland. Schwester Ursula Buske vermutet, dass das auch mit der geistlichen Begleitung durch die evangelischen Schwestern zusammenhänge.

Jeder Fünfte wählt ein Grab am Baum

Generell sind Baum-Bestattungen mittlerweile ein etablierter Teil des Bestattungswesens, sagt Ralf Michal im Gespräch mit BR24. Der Schweinfurter Bestatter ist stellvertretender Vorsitzender des bayerischen Bestatterverbands und Vizepräsident des Bundesverbands Deutscher Bestatter. Die Nachfrage sei deutlich gewachsen: Vor 15 Jahren waren in Bayern nur etwa drei Prozent aller Bestattungen an Bäumen oder in speziell ausgewiesenen Wäldern. Heutzutage sind laut Michal etwa ein Fünftel aller Beisetzungen naturnahe Waldbestattungen. "Ich kann mich grob erinnern vor 20 Jahren ging es langsam los mit den Überlegungen und der erste Bestattungswald bei uns in der Gegend war dann der Schwanberg, der zweite der Ruheforst Maintal und mittlerweile können wir es uns nicht mehr vorstellen ohne", so Michal.

In Bayern gibt es laut Ralf Michal aktuell ungefähr 25 Waldfriedhöfe – von verschiedenen Betreibern und überwiegend mit kommunalen Trägern. Zudem werden immer noch neue Wälder ausgewiesen, sagt der Schweinfurter Bestatter.

Entscheidungsgründe für eine Baum-Bestattung

Warum sich Menschen für eine Baum-Bestattung entscheiden hat mehrere Gründe: Sie fühlen sich etwa mit der Natur und dem Wald verbunden oder sehen im Baum, anders als im Grabstein, eine Verbindung zum Leben. So ist es auch für Monika Bauer: "Ich finde es gut, in der Natur wieder zur Natur zu werden." Ein Friedhof mit Steinen kommt für sie nicht in Frage. Außerdem fühlt sie sich spirituell mit dem Schwanberg und dem geistlichen Leben dort verbunden, war hier früher oft mit ihrem Mann zu Seminaren.

"Ich sehe auch eine Entlastung für unsere Kinder. Einen Ort zu haben, wo wir begraben sind, aber es ist gesorgt.", sagt die 83-Jährige. Diese Entlastung ist laut Bestatter Ralf Michal der Hauptgrund, warum Menschen an Bäumen begraben werden wollen. Die Grabpflege fällt weg. "Ich habe einen Ort, an den ich gehen kann – was auch wichtig ist für die Trauerbewältigung. Aber ich habe keine Belastung", so Michal.

Entwicklung auf kirchlichen und kommunalen Friedhöfen

Für die evangelische Landeskirche war der "Friedwald" auf dem Schwanberg damals, vor 15 Jahren, ein "Pionierprojekt". Ein weiteres Engagement für überregionale Naturfriedhöfe sei heute aber eher kontraproduktiv, heißt es auf Anfrage. Stattdessen habe die evangelische Landeskirche in den letzten Jahren ihre Kirchengemeinden als Trägerinnen der etwa 640 evangelischen Friedhöfe ermuntert, das vorhandene Angebot verschiedener Grabformen "mit neuen kreativen Formen zu erweitern". So würden schon auf vielen Friedhöfen bereits vorhandene Bäume entsprechend genutzt oder gezielt neue Bäume als Grabplatz gepflanzt.

Solche Waldecken auf klassischen Friedhöfen sind immer verbreiteter, gehören bei Friedhof-Neugestaltungen mittlerweile in der Planung dazu, sagt auch Ralf Michal. "Gerade in ländlichen Regionen beobachte ich, dass es einen Trend gibt, Bäume anzubieten, an denen Urnen-Beisetzungen stattfinden können", so der Bestatter. Er schätzt, dass heutzutage etwa ein Viertel der bayerischen Friedhöfe Baum-Bestattungen anbieten – aber der Rest habe den Bedarf und die Nachfrage erkannt.

Vom Bistum Würzburg heißt es auf Anfrage, dass die kirchliche Begleitung von Urnenbestattungen auf Naturfriedhöfen grundsätzlich vorgesehen ist: "Christliche Baumbestattungen sind in der Vielzahl der Bestattungsformen zum Normalfall geworden."

"Es wird immer Menschen geben, die ein Grab pflegen möchten"

Trotz steigender Nachfrage und Beliebtheit: Dass Baum-Bestattungen klassische Gräber irgendwann verdrängen könnten, das glaubt Ralf Michal nicht. "Es wird immer Menschen geben, die ein Grab gestalten und pflegen möchten oder diese Aufgabe in der Trauerbewältigung brauchen – aber es werden weniger werden", sagt er.