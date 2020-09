15-jähriges Mädchen in Straubing vermisst

Aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Straubing wird die 15-jährige Amanda Muma vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Mädchen seit Mittwoch, als sie die Einrichtung verlassen hatte, nicht mehr gesehen. Die Vermisste ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Polizei sucht intensiv nach dem Mädchen

Trotz intensiver Nachforschungen und Fahndungen konnte ihr derzeitiger Aufenthaltsort bislang nicht ermittelt werden, so die Polizei. Deswegen wird nun die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Straubing unter der Nummer 09421/868-0 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Beschreibung der Vermissten

Amanda spricht Deutsch, ist etwa 150 Zentimeter groß, hat eine normale bis kräftige Statur, rotbraune schulterlange glatte Haare und blaugrüne Augen. Bekleidet ist sie vermutlich mit einem schwarzen Oberteil, einem weinroten kurzen Rock, Turnschuhen und Sneakersocken.

Weitere 15-Jährige in Straubing vermisst

Noch ein zweites 15 Jahre altes Mädchen wird im Bereich Straubing gesucht. Es handelt sich um Karina Funk. Sie hatte am 19. August eine Jugendhilfeeinrichtung in Berchtesgaden verlassen. Einen Tag später hielt sie sich nachweislich in Straubing auf. Die Vermisste braucht ebenfalls Medikamente.

Ein Foto und die Beschreibung von Karina finden Sie HIER.