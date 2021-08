15-Jähriger wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft

Die tätliche Auseinandersetzung soll sich laut Polizei bereits am 6. August zugetragen haben. Der Jugendliche soll laut Pressebericht an diesem Abend zwischen 21.00 und 22.00 Uhr mit einer Eisenstange gegen die Verkaufsständer eines Geschäfts geschlagen haben.

Streit in Oberhausen eskalierte

Als mehrere Gäste einer benachbarten Gaststätte den Jugendlichen aufforderten, dies zu unterlassen, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Ein 52-jähriger Besucher der Gaststätte traf kurze Zeit später erneut auf den 15-Jährigen. Laut Polizei eskalierte dabei der Streit. Der Jugendliche habe den Mann dann mit einem nicht näher bekannten Gegenstand am Kopf verletzt.

Zunächst keine Polizei alarmiert

Das Opfer alarmierte laut Pressebericht aber weder die Polizei noch den Rettungsdienst, sondern ging mit seiner stark blutenden Kopfwunde in ein Krankenhaus. Dort blieb das Ausmaß der Verletzung zunächst unentdeckt, weil der Mann das Krankenhaus vorzeitig verließ. Nachdem er in den folgenden Tagen jedoch unter Sprachstörungen litt, ging der 52-Jährige über eine Woche später erneut in ein Krankenhaus. Nach Polizeiangaben wurde festgestellt, dass ihn der Jugendliche so schwer verletzt hatte, dass er umgehend operiert werden musste.

Polizei sucht Zeugen

Ein naher Angehöriger des Mannes erstattete nach der Behandlung des Opfers im Krankenhaus Anzeige bei der Polizei. Die konnte den 15-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf identifizieren. Um den Fall aufzuklären, bittet die Kriminalpolizei Augsburg Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben, sich unter 0821/323-3810 zu melden.