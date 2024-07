Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

15-Jähriger Waggonkletterer durch Stromschlag schwer verletzt

Ein 15-Jähriger ist am Bahnhof in Feldkirchen auf einen Kesselwagen geklettert und bekam einen Stromschlag. Der Junge kam mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus. Es ist nicht der erste derartige Vorfall in letzter Zeit.