15-jähriger stirbt nach Rollerunfall bei Bamberg

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundestrasse 22 nahe Frensdorf bei Bamberg erlitt ein 15-jähriger Rollerfahrer am Samstagnachmittag tödliche Verletzungen. Nach Polizeiangaben war der Jugendliche mit seinem 50er Roller auf einem Flurbereinigungsweg unterwegs und wollte auf die B22 einbiegen. Dabei stieß er mit dem Auto eines 76-jährigen Fahrers zusammen. Ein Notarztteam brachte den schwerstverletzten 15-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort starb er kurze Zeit später. Der 76-jährige Autofahrer erlitt einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.