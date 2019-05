Der 15-jährige Schüler, der in Passau seit Samstag (25.05.) als vermisst galt, ist wieder zuhause. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilt, ist der Junge gestern Abend wohlbehalten nach Hause zurückgekommen.

Mit dem Zug nach München und wieder zurück

Der 15-Jährige hatte am Samstag gegen 15 Uhr die Wohnung in Passau verlassen und war um 21.30 Uhr zuletzt am Hauptbahnhof gesehen worden. Laut Polizei war der 15-Jährige mit dem Zug nach München gefahren und dann wieder zurück nach Passau. Über die genauen Gründe des „Ausflugs“ konnte die Polizei keine Angaben machen.