15-jähriger Schüler aus Büchlberg vermisst

Seit Sonntag wird ein 15-jähriger Bub aus Büchlberg im nördlichen Landkreis Passau vermisst. Das meldet das Polizeipräsidium Niederbayern. Der Schüler war von einem Familienbesuch nicht zurückgekommen.

Abdullah war nicht am Passauer Bahnhof

Abdullah Al-Isawi hatte am Sonntagmittag sein Zuhause verlassen. Er sollte am selben Tag um 18.30 Uhr mit dem Zug in Passau wieder ankommen. Weil er nicht auftauchte, wurde die Polizei benachrichtigt.

Beschreibung des 15-Jährigen

Der Vermisste ist 165 Zentimeter groß und hat laut Polizei eine "normale Figur". Er hat glatte, kurze, schwarze Haare und trägt eine Zahnspange. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war der 15-Jährige mit einem Sportanzug der Marke Puma, einer schwarze Weste, einer schwarze Kappe mit weißem Schriftzug und schwarzen Sneakers bekleidet. Abdullah ist irakischer Herkunft und spricht Deutsch mit ausländischem Akzent.

Polizei sucht nach Anhaltspunkten

Die Polizei ist auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen und bittet um Hinweise. Diese nimmt die Polizeiinspektion Passau unter der Nummer 0851/9511-0 und jede weitere Polizeidienststelle entgegen.