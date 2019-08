Ein 15-jähriger Mountainbike-Fahrer aus Niedersachsen ist am Freitagnachmittag bei einer Tour in einer größeren Gruppe im Berchtesgadener Land schwer verletzt worden. Er kam bei der Abfahrt über die Röthelbach-Forststraße im Lattengebirge von der Straße ab, prallte gegen eine Felsmauer und stürzte in einen Entwässerungstrichter. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Salzburg geflogen.

Weiterer Sturz: Mountainbikerin liegt bewusstlos auf Straße

In der Nacht zum Samstag stürzte ebenfalls im Berchtesgadener Land in Schönau am Königssee eine 23-jährige Bischofswieserin mit ihrem Fahrrad. Sie fuhr mit ihrem Mountainbike auf der Forststraße von Kühroint in Richtung Schappach. Kurz vor der sogenannten "Benzinkurve" stürzte sie aus bisher ungeklärter Ursache. Durch einen nachfolgenden Bekannten wurde die junge Frau bewusstlos auf der Straße liegend aufgefunden. Er leistete erste Hilfe und setzte einen Notruf ab. Die 23-Jährige wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.